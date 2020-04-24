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У Польщі виправдали марокканця, засудженого за членство в ІДІЛ

П'ятниця, 24 квітня 2020, 17:55

Апеляційний суд польського Катовіце виправдав марокканця Мурада Т., засудженого за звинуваченням у приналежності до терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Апеляційний суд вирішив, на відміну від суду першої інстенції, що доказів його приналежності до ІДІЛ недостатньо, аби приписати йому членство у цій організації.

Водночас суд визнав його виним у дрібніших злочинах – користуванні документами з неправдивими даними, володінні незначної кількості наркотиків. За ці злочини його засудили до півтора року позбавлення волі.

Процес щодо марокканця, якого затримали в польському місті Рибнік, розпочався у 2018 році. За даними прокуратури, звинувачений виявився першим затриманим у Польщі спільником відомого терориста. Йдеться про Абдельхаміда Абауда, причетного до терактів Парижі і застреленого французькою поліцією 18 листопада 2015 року. За даними слідства, марокканець був так званим розвідником, який перевіряв безпечність маршрутів, якими ісламісти потрапляли в Європу.

Окружний суд польського Катовіце рік тому засудив марокканця на три роки і вісім місяців.

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