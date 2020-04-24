В Польше оправдали марокканца, осужденного за членство в ИГИЛ

Апелляционный суд польского Катовице оправдал марокканца Мурада Т., осужденного по обвинению в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Апелляционный суд решил, в отличие от суда первой инстанции, что доказательств его принадлежности к ИГИЛ недостаточно, чтобы приписать ему членство в этой организации.

Вместе с тем суд признал его виним в более мелких преступлениях – пользовании документами с ложными данными, владении незначительного количества наркотиков. За эти преступления его приговорили к полутора года лишения свободы.

Процесс по марокканца, которого задержали в польском городе Рыбник, начался в 2018 году. По данным прокуратуры, обвиняемый оказался первым задержанным в Польше сообщником известного террориста. Речь идет о Абдельхамиде Абауде, причастномк терактам Париже и застреленного французской полицией 18 ноября 2015 года. По данным следствия, марокканец был так называемым разведчиком, который проверял безопасность маршрутов, по которым исламисты попадали в Европу.

Окружной суд польского Катовице год назад приговорил марокканца на три года и восемь месяцев.