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Польща запідозрила Росію у новій дезінформаційній атаці

Неділя, 26 квітня 2020, 15:21

Польща заявила, що постраждала від складної операції з дезінформації, спрямованої на ослаблення польсько-американських відносин - ймовірно, за нею стоїть Росія. 

Про це у коментарі агентству AP заявив речние міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, пише "Європейська правда". 

Зарин сказав, що Польща продовжує розслідування і поки не має остаточних доказів того, що напад був координований Росією. Але він зазначив, що інформаційна атака має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля.

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Мова йде про напад на веб-сайті Інституту військових досліджень у Варшаві, військової академії, яка готує польських військових лідерів. Жарин зазначив, що на сайті був опублікований підроблений лист від імені ректора, у якому містився заклик до польських солдатів боротися з "американською окупацією".

Повідомлення листа було опубліковано на новинних порталах, в тому числі на одному, відомому пропагандою дезінформації. 

"Зміст листа відповідав основному наративу, який російська пропаганда постійно просуває проти Польщі та США", - заявив Жарин.

За його словами, польська влада вважає, що метою цих атак є сіяти інформаційний хаос, підривати моральний дух польськи солдатів і розпалювати антиамериканські настрої.

Він стверджує, що Кремль намагається використати кризу з коронавірусом, щоб звільнитися від міжнародної ізоляції і переконати Захід скасувати санкції, введені через агресію проти України.

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