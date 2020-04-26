Польща запідозрила Росію у новій дезінформаційній атаці

Польща заявила, що постраждала від складної операції з дезінформації, спрямованої на ослаблення польсько-американських відносин - ймовірно, за нею стоїть Росія.

Про це у коментарі агентству AP заявив речние міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин, пише "Європейська правда".

Зарин сказав, що Польща продовжує розслідування і поки не має остаточних доказів того, що напад був координований Росією. Але він зазначив, що інформаційна атака має всі ознаки кампанії під керівництвом Кремля.

Мова йде про напад на веб-сайті Інституту військових досліджень у Варшаві, військової академії, яка готує польських військових лідерів. Жарин зазначив, що на сайті був опублікований підроблений лист від імені ректора, у якому містився заклик до польських солдатів боротися з "американською окупацією".

Повідомлення листа було опубліковано на новинних порталах, в тому числі на одному, відомому пропагандою дезінформації.

"Зміст листа відповідав основному наративу, який російська пропаганда постійно просуває проти Польщі та США", - заявив Жарин.

За його словами, польська влада вважає, що метою цих атак є сіяти інформаційний хаос, підривати моральний дух польськи солдатів і розпалювати антиамериканські настрої.

Він стверджує, що Кремль намагається використати кризу з коронавірусом, щоб звільнитися від міжнародної ізоляції і переконати Захід скасувати санкції, введені через агресію проти України.