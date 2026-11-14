Польща не фінансуватиме купівлю зброї США для України через великі витрати на власну оборону

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що через високі видатки на власну оборону країна поки не виділятиме кошти на закупівлю американської зброї для України в межах проєкту PURL.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу для преси після неформального саміту лідерів ЄС в Дубліні.

За словами Туска, він повідомив генсеку НАТО Марку Рютте, що Польща наразі не долучатиметься до фінансування ініціативи PURL.

"Я розповів пану генеральному секретарю, що наразі ми не будемо виділяти кошти на проєкт PURL, де європейці виділяють гроші на американську зброю для України, оскільки ми дуже багато витрачаємо на власне озброєння", – сказав Туск.

"Ми дуже серйозно допомагали і допомагаємо Україні. У нас високий дефіцит, ми багато витрачаємо на оборону. Тож я повідомив, що з точки зору фінансових можливостей Польща більше не вноситиме грошей, бо маємо власні видатки, пов’язані з безпекою, які є напевне одними з найвищих в Європі", – додав глава уряду Польщі.

Нагадаємо, 30 жовтня речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий підтвердив інформацію про те, що Польща готується передати Україні два винищувачі МіГ-29 радянського виробництва.

У відповідь Україна погодилася надати Польщі технології для боротьби з дронами.

10 листопада Україна та Польща підписали угоду про створення спільних робочих груп з питань технологій безпілотників та протидії дронам.