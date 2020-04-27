Карантин: Німеччина готує нові правила для швидкісних поїздів

Німеччина збирається запровадити "масковий режим" та резервацію місця у поїздах далекого сполучення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Як розповів міністр транспорту ФРН Андреас Шоєр, країна планує розширити зобов’язання носити маску для пасажирів транспорту, що здійснює перевезення на великі відстані, зокрема, поїздів типу ІС ("Інтерсіті") та ІСЕ ("Інтерсіті-експрес"). Ці питання винесуть на обговорення між керівниками урядів земель, що має відбутися цього тижня.

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"Масковий режим" у міському громадському транспорті вже діє або має бути впроваджений у всіх федеральних землях. Пасажири зобов’язані одягати будь-яку доступну маску – медичну, саморобну тканинну або шарф.

За словами Шоєра, було б "системною помилкою" не поширити це правило на міжміські перевезення.

Крім того, на думку Шоєра, потрібно переглянути існуючу модель резервації квитків – щоб люди купували квиток на конкретне місце у вагоні потяга, як на літак, і таким чином було можливо організувати безпечну дистанцію між пасажирами. Зараз пасажири можуть вільно обирати місце.

Міністр також висловив думку, що країнам Європи варто гармонізувати свій підхід щодо "масковового режиму" та інших заходів безпеки у поїздах у зв’язку з коронавірусом. За його словами, німецька залізниця вже веде перемовини з колегами з інших країн ЄС, також це обговорюватимуть на зустрічі міністрів транспорту країн ЄС у середу.

Станом на 27 квітня, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в Німеччині перевищила 155 тисяч, загальна кількість смертельних випадків зросла до 5750.

Нагадаємо, за планом поступового виходу з карантину, погодженого канцлеркою Німеччини та прем’єрами федеральних земель, більшість обмежень діятиме до 3 травня. Магазинам з торговою площею до 800 квадратних метрів дозволили відкритися з 20 квітня. Великі заходи будуть заборонені до 31 серпня.