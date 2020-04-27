Зеленський обговорив з Макроном ситуацію з коронавірусом і переговори з МВФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном і обговорив ситуацію в обох країнах у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Офісу президента.

"Україна робить свій внесок у боротьбу з пандемією. У межах програми стратегічних перевезень НАТО українські вантажні літаки "Мрія" та "Руслан" залучені до доставки гуманітарної й медичної допомоги по всьому світу, серед іншого до Франції", – сказав Зеленський.

Зеленський також поінформував Макрона про перебіг переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо започаткування нової програми співпраці з Україною.

"Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, бо це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ", – наголосив він.

Глава Української держави також відзначив важливість подальшої макрофінансової підтримки України з боку ЄС і висловив сподівання щодо швидкого ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про надання Україні макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Окрема увага була приділена ситуації на сході України та стану реалізації домовленостей, досягнутих під час Паризького саміту в "нормандському форматі". Президент Франції привітав взаємне звільнення утримуваних осіб 16 квітня цього року, у межах якого в Україну повернулося 20 людей.

Зеленський також нагадав Макрону про запрошення відвідати Україну. "Знаю, що ви хотіли відвідати Україну. Буду радий вітати вас, щойно закінчиться пандемія коронавірусу і щойно цей візит стане можливим", – сказав він.

В Офісі президента заявили, що Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну.