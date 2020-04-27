Зеленский обсудил с Макроном ситуацию с коронавирусом и переговоры с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном и обсудил ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Офиса президента.

"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию", - сказал Зеленский.

Зеленский также сообщил Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной.

"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем за него, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - подчеркнул он.

Глава Украинского государства также отметил важность дальнейшей макрофинансовой поддержки Украины со стороны ЕС и выразил надежду на быстрое принятие на уровне Евросоюза решения о предоставлении Украине макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии COVID-19.

Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в "нормандском формате". Президент Франции приветствовал взаимное освобождение удерживаемых лиц 16 апреля этого года, в рамках которого в Украину вернулись 20 человек.

Зеленский также напомнил Макрону о приглашении посетить Украину. "Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и как только этот визит станет возможным", - сказал он.

В Офисе президента заявили, что Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.