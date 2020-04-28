В уряді вже кажуть про можливість "точкових" дозволів на виїзд трудових мігрантів

Кабінет міністрів розглядатиме кожен запит щодо сезонних працівників з України окремо і прийматиме рішення виходячи з поточної епідемічної ситуації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі на сайті уряду.

"Уряд готовий розглядати кожен такий запит. Але прийматиме рішення точково, виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні та при дотриманні певних умов. Влада приймаючої сторони в обличчі роботодавця має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування", - йдеться у повідомленні.

В уряді зазначили, що з березня в Україну повернулися близько 2 млн українців. Проте в Європі наразі гостро постала проблема нестачі сезонних працівників, функцію яких здебільшого виконували українські громадяни.

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Однак, за словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлії Свириденко, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Австрія, Нідерланди та Швейцарія заборонили в’їзд для іноземців.

"Саме тому через міжнародні карантинні обмеження та закриті кордони деякі українці не мають можливості їхати на заробітки до сусідніх країн. Нам всім необхідно перечекати цей непростий час вдома та не наражати на небезпеку себе та оточуючих", – сказала вона.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".

Як повідомлялося, у Фінляндії можуть відмовитися від українських сезонних робітників після суперечливих заяв з Києва про те, що Україна прагне "зберегти заробітчан" і "докладе для цього максимум зусиль".

Нагадаємо, минулого тижня в інтерв’ю РБК-Україна прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначав, що заробітчани є кваліфікованою, навченою в Європі робочою силою і могли б бути корисними для розвитку економіки в Україні, тому їх "треба зберегти".