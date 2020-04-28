В Кабмине уже говорят о возможности "точечных" разрешений на выезд трудовых мигрантов

Кабинет министров будет рассматривать каждый запрос по сезонным работникам из Украины отдельно и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии на сайте правительства.

"Правительство готово рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение будет точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий. Власти принимающей стороны в лице работодателя должно обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что с марта в Украину вернулись около 2 млн украинцев. Однако в Европе сейчас остро стоит проблема нехватки сезонных работников, функцию которых в основном выполняли украинские граждане.

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Однако, по словам заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлии Свириденко, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Австрия, Нидерланды и Швейцария запретили въезд для иностранцев.

"Именно поэтому из-за международных карантинных ограничений и закрытых границ некоторые украинцы не имеют возможности ехать на заработки в соседние страны. Нам всем необходимо переждать это непростое время дома и не подвергать опасности себя и окружающих", - сказала она.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о необходимости украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

Как сообщалось, в Финляндии могут отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева о том, что Украина стремится "сохранить работников" и "приложит для этого максимум усилий".

На прошлой неделе в интервью РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что работники являются квалифицированной, обученной в Европе рабочей силой и могли бы быть полезными для развития экономики в Украине, поэтому их "надо сохранить".