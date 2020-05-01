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Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд сезонних робітників

П'ятниця, 1 травня 2020, 11:54

Між трудовими відомствами Німеччини та України наразі немає так званої угоди про посередництво, яка б дозволила німецьким роботодавцям винаймати українських працівників для збору урожаю на тлі обмежень, пов'язаних з пандемією COVID-19 у світі.

Про це у Федеральному агентстві праці заявили у відповідь на запит DW, передає "Європейська правда"

В агентстві зазначили, що при дотриманні низки умов робітники з третіх країн можуть працювати на зборі врожаїв у Німеччині навіть попри загальні обмеження на в'їзд до країни. Зокрема, це можливо за наявності так званої угоди про посередництво між трудовими відомствами ФРН та відповідної третьої країни. Водночас, зазначили у агентстві, такої угоди з українськими колегами у Німеччині наразі не укладали.

Єдиною категорією сезонних працівників з України, яка навіть під час обмежень через коронавірус може брати участь у роботах зі збору врожаїв у Німеччині, є школярі та студенти, які приїжджають працювати під час канікул. Як зазначають в агентстві, у цьому випадку укладання угоди про посередництво не потрібне.

У відомстві додають, що у такому випадку сільськогосподарські підприємства самостійно шукають відповідних працівників за кордоном, забезпечують отримання ними необхідних дозволів та організовують їхній приїзд на заробітки.

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Через це агентство не може надати інформацію про те, чи будуть німецькі підприємці залучати для збору врожаїв українських сезонних працівників з числа студентів та школярів найближчим часом.

Як повідомлялося, урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочав роботу щодо перемовин з європейськими країнами, які висловлюють бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.

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