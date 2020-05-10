Естонія однією з перших отримає від Японії препарат від коронавірусу для клінічних досліджень

Естонія однією з перших отримає від Японії препарат Avigan, який потенційно може використовуватися для лікування COVID-19, для дослідження ефективності у лікуванні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Естонія однією з перших отримала від уряду Японії препарат Avigan, який потенційно може використовуватися для лікування COVID-19, для клінічного дослідження ефективності. У рамках міжнародної співпраці, Японія передає його безоплатно, тоді як Естонія зі свого боку зобов’язана поділитися результатами клінічних досліджень.

Препарат схвалений Японією до використання у 2014 році та використовується в країні для лікування грипу й експериментального лікування інших вірусних хвороб. Діючою речовиною є фавіпіравір, винайдений у 1998 році і розроблений компанією Toyama Chemical.

Посилка має прибути в країну наступного тижня, повідомили у міністерстві закордонних справ Естонії.

"Те, що Естонія отримає від Японії препарат Avigan, є дуже гарним прикладом міжнародної співпраці у кризовій ситуації. У четвер я розмовляв з японським колегою Тошіміцу Мотегі та подякував йому", - зазначив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

МЗС Естонії разом з органами охорони здоров’я з початку епідемії досліджували можливості для отримання препарату та його дослідження для потенційного лікування хворих на коронавірус. Із такими запитами до Японії звернулися ще близько 80 країн.

Станом на ранок 10 травня, в Естонії з коронавірусом госпіталізовані 51 пацієнт, з них 5 перебувають у реанімації. За добу виявили 6 нових хворих на коронавірус - з 654 протестованих людей з підозрою на Covid-19.

Загалом з початку епідемії в Естонії зареєстрували 1739 підтверджених хворих на коронавірус, з них 60 померли, 1224 - одужали. За цей час здійснили 63 тисячі первинних тестів на коронавірус.