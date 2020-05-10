Эстония одной из первых получит от Японии препарат от коронавируса для клинических исследований

Эстония одной из первых получит от Японии препарат Avigan, который потенциально может использоваться для лечения COVID-19, для исследования эффективности в лечении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Эстония одной из первых получила от правительства Японии препарат Avigan, который потенциально может использоваться для лечения COVID-19 для клинического исследования эффективности. В рамках международного сотрудничества, Япония передает его бесплатно, тогда как Эстония со своей стороны обязана поделиться результатами клинических исследований.

Препарат одобрен Японией к использованию в 2014 году и используется в стране для лечения гриппа, а также экспериментального лечения других вирусных болезней. Действующим веществом является фавипиравир, изобретенный в 1998 году и разработанный компанией Toyama Chemical.

Посылка должна прибыть в страну на следующей неделе, сообщили в министерстве иностранных дел Эстонии.

"То, что Эстония получит от Японии препарат Avigan, является очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации. В четверг я разговаривал с японским коллегой Тошимицу Мотеги и поблагодарил его", - отметил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

МИД Эстонии совместно с органами здравоохранения с начала эпидемии исследовали возможности для получения препарата и его исследования для потенциального лечения больных коронавирусом. С такими запросами к Японии обратились еще около 80 стран.

По состоянию на утро 10 мая, в Эстонии с коронавирусом госпитализированы 51 пациент, из них 5 находятся в реанимации. За сутки обнаружили 6 новых больных – из 654 протестированных с подозрением на Covid-19.

Всего с начала эпидемии в Эстонии зарегистрировали 1739 подтвержденных больных коронавирусом, из них 60 умерли, 1224 – выздоровели. За это время в стране провели 63 тысячи первичных тестов на коронавирус.