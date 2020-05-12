Посол Мальти у Фінляндії пішов у відставку через порівняння Меркель з Гітлером

Посол Мальти в Фінляндії пішов з посади після порівняння канцлера Німеччини Ангели Меркель з Адольфом Гітлером в публічному посланні, коли Європа згадувала кінець Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Посол Майкл Замміт Табона 8 травня, в день 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, написав на своїй сторінці в Facebook: "75 років тому ми зупинили Гітлера. Хто зупинить Ангелу Меркель? Вона здійснила мрію Гітлера! Управляти Європою".

У неділю мальтійські ЗМІ повідомили, що образливий пост був видалений і що з Заммітом Табоною неможливо зв'язатися для коментарів.

Міністр закордонних справ Мальти Еваріст Бартоло сказав, що наказав послу видалити запис, "як тільки я був попереджений про це".

Бартоло також сказав, що прийняв відставку мальтійського бізнесмена і готельєра, призначеного послом Мальти в Гельсінкі в 2014 році.