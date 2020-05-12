Посол Мальты в Финляндии ушел в отставку после сравнения Меркель с Гитлером

Посол Мальты в Финляндии ушел с поста после сравнения канцлера Германии Ангелы Меркель с Адольфом Гитлером в публичном послании, когда Европа вспоминала конец Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Посол Майкл Заммит Табона 8 мая, в день 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе, написал на своей странице в Facebook: "75 лет назад мы остановили Гитлера. Кто остановит Ангелу Меркель? Она осуществила мечту Гитлера! Управлять Европой".

В воскресенье мальтийские СМИ сообщили, что оскорбительный пост был удален и с Заммитом Табоной невозможно связаться для комментариев.

Министр иностранных дел Мальты Эварист Бартоло сказал, что приказал послу удалить запись, "как только был предупрежден об этом".

Бартоло также сказал, что принял отставку мальтийского бизнесмена и отельера, назначенного послом Мальты в Хельсинки в 2014 году.