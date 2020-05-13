Віцеспікер Сенату Польщі пішов з посади, щоб працювати лікарем

Віцеспікер Сенату Польщі Станіслав Качевський оголосив про те, що йде з цієї посади, щоб працювати лікарем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Станіслав Карчевський, який належить до керівної партії Польщі "Право і справедливість", в середу вранці оголосив, що повертається до медичної професії, але не йде з політики.

Він додав, що"продовжить бути сенатором і буде співпрацювати".

"Цього року у мене закінчується термін дії ліцензії на медичну практику, і це прекрасна професія", - зазначив він.

Він визнав, що співпраця зі спікером Сенату Томашем Гродзьким (опозиційна "Громадянська коаліція") "не складається добре".

"Порозуміння немає, а я думав, що буде. Зрештою, ми обидва хірурги. Ми погано співпрацюємо, і я вже змирився з цим", - сказав Карчевський.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар повернувся до роботи лікарем, щоб допомогти під час спалаху коронавірусу.