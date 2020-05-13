Уряд з 1 вересня скасовує можливість поїздок до Білорусі за внутрішніми паспортами

Кабінет міністрів ухвалив рішення про часткове зупинення дії угоди з урядом Республіки Білорусь про безвізові поїздки громадян, зокрема, припинення можливості поїздок українців до Білорусі за внутрішніми паспортами.

Відповідна постанова ухвалена сьогодні на засіданні уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

У пояснювальній записці пояснюється, що доцільність припинення використання паспорта громадянина України для поїздок на територію Білорусі пов'язана з такими аспектами: низький ступінь захисту паспорта громадянина України (у формі книжечки) призводить до зростання випадків виявлення підробок вказаних документів; відсутність у паспорті громадянина України інформації про особу латиницею унеможливлює автоматичне зчитування інформації з документів при здійсненні прикордонного контролю стосовно їх пред'явників та проведення безпомилкової перевірки інформації щодо наявності обмежень на перетинання кордону.

Крім того, у разі втрати за кордоном внутрішнього паспорта ідентифікація громадян закордонними дипломатичними установами є тривалою та складною; із закордонним паспортом зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина.

Зміни стосуватимуться лише виїзду громадян України до Білорусі. При в'їзді громадян з території Білорусі в Україну Державна прикордонна служба здійснюватиме безперешкодний пропуск за внутрішніми паспортами.

Постанова набирає чинності з 1 вересня.