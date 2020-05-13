Правительство с 1 сентября отменяет возможность поездок в Беларусь по внутренним паспортам

Кабинет министров принял решение о частичном приостановлении действия соглашения с правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан, в частности, прекращение возможности поездок украинцев в Беларусь по внутренним паспортам.

Соответствующее постановление принято сегодня на заседании правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

В пояснительной записке объясняется, что целесообразность прекращения использования паспорта гражданина Украины для поездок на территорию Беларуси связана с такими аспектами: низкая степень защиты паспорта гражданина Украины (в форме книжечки) приводит к росту случаев выявления подделок указанных документов; отсутствие в паспорте гражданина Украины информации о лице латиницей исключает автоматическое считывание информации из документов при осуществлении пограничного контроля в отношении их предъявителей и проведения безошибочной проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы.

Кроме того, в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация граждан заграничными дипломатическими учреждениями является длительной и сложной; с загранпаспортом уменьшается время прохождения пограничного контроля каждого гражданина.

Изменения коснутся только выезда граждан Украины в Беларусь. При въезде граждан с территории Беларуси в Украину Государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск по внутренним паспортам.

Постановление вступает в силу с 1 сентября.