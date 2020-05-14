Європарламент голосуватиме за виділення Україні 1,2 млрд євро за прискореною процедурою

Європарламент погодився провести за прискореною процедурою голосування про виділення Україні 1,2 мільярда євро на боротьбу з наслідками пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Укрінформ.

У середу євродепутати ухвалили рішення про розгляд за прискореною процедурою питання про виділення 10 країнам-сусідам та країнам-кандидатам на членство в ЄС пакету допомоги у 3 мільярди євро для подолання кризи, спричиненою COVID-19. З цієї суми 1,2 мільярда євро призначені для допомоги Україні.

"За" проголосували 602, "проти" - 80, утрималися під час голосування - 7. Остаточний розгляд пакету відбудеться у п'ятницю, 15 травня. Оголошення результатів голосування заплановане на 18:30 за київським часом.

Більшість депутатів голосуватимуть дистанційно через обмежувальні заходи, запроваджені у зв'язку з пандемією. У разі позитивного результату рішення ще має бути затверджене Європейською радою..

Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС погодила пропозицію Єврокомісії про надання 3 млрд євро макрофінансової допомоги 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у подоланні наслідків пандемії коронавірусу. З цієї суми 1,2 млрд передбачені для України.

Фінансова допомога надаватиметься у формі позик на вигідних умовах.

Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та будуть надаватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років.

Умови будуть прописані у меморандумах про взаєморозуміння між країнами-партнерами та Єврокомісією.