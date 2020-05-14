Европарламент будет голосовать за выделение Украине 1,2 млрд евро по ускоренной процедуре

Европарламент согласился провести по ускоренной процедуре голосование о выделении Украине 1,2 миллиарда евро на борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укрінформ.

В среду евродепутаты приняли решение о рассмотрении по ускоренной процедуре вопроса о выделении 10 странам-соседям и странам-кандидатам на членство в ЕС пакета помощи в 3 миллиарда евро для преодоления кризиса, вызванного COVID-19. Из этой суммы 1,2 миллиарда евро предназначены для помощи Украине.

"За" проголосовали 602, "против" - 80, воздержались при голосовании - 7. Окончательное рассмотрение пакета состоится в пятницу, 15 мая. Объявление результатов голосования запланировано на 18:30 по киевскому времени.

Большинство депутатов будут голосовать дистанционно. В случае положительного результата решение еще должно быть утверждено Европейским советом.

Напомним, 5 мая Совет ЕС согласовал предложение Еврокомиссии о предоставлении 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам официально признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса. Из этой суммы 1,2 млрд предусмотрены для Украины.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме займов на выгодных условиях.

Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет.

Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.