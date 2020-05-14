Греція у суботу відкриє пляжні клуби, але з обмеженнями

Генеральний секретаріат Греції з питань цивільного захисту видав низку вказівок, які дозволять 515 комунальним та приватним пляжним клубам почати роботу з 16 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Серед обов'язкових заходів обмеження в 40 осіб на 1000 квадратних метрів площі закладу та відстань не менше 4 метрів між парасольками від сонця.

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Заклади громадського харчування на території пляжних клубів можуть пропонувати лише послуги продажу їжі на винос, забороняється приносити їжу та напої до клієнтів, а також продавати алкогольні напої.

Додатково забороняються заняття спортом, які вимагають будь-якої форми фізичного контакту між учасниками.

Експерти також "настійно рекомендують", щоб персонал носив маски для обличчя, хоча це не є обов’язковим.

Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня і підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії.

Раніше повідомлялося, що головні готельні групи в Греції вивчають різні способи роботи цього літа, аби забезпечити безпеку своїх гостей на тлі пандемії.