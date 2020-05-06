Карантинні канікули: готелі Греції готують план "коронавірусного" сезону

Головні готельні групи в Греції вивчають різні способи роботи цього літа, аби забезпечити безпеку своїх гостей на тлі пандемії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Ekathimerini.

Готельні мережі розглядають можливість відкриття деяких сезонних одиниць з липня. Водночас деякі з тих, що працюють цілий рік, вважають відкриття з 1 червня безглуздим і збитковим через відсутність попиту з-за кордону.

В очікуванні правил експлуатації і заходів державної підтримки більшість готельних груп будують свої власні плани захисту від пандемії.

Серед сценаріїв, які вивчаються, та, як очікують, будуть реалізовані, є план скорочення кількості доступних кімнат як мінімум на 50%, щоб гості могли дотримуватися соціального дистанціювання.

Деякі готельєри розглядають можливість прив’язки готельних номерів до певних ділянок на пляжах та біля басейнів, щоб їх використовували тільки гості визначених номерів.

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Вони також планують зробити те саме зі столами в їдальні, обдумуючи також ідею зміщення часу для всіх трьох щоденних прийомів їжі, щоб уникнути скупчення.

На більшості курортів, ймовірно, не буде "шведського столу", а обслуговування в номерах, швидше за все, стане нормою.

Протоколи прибирання також будуть суворими, з новими правилами і залученням більшої кількості персоналу. Кімнати будуть прибиратися і дезінфікувати частіше, ніж зазвичай.

Запропоновані нововведення означають, що готелі будуть стягувати вищу плату з тих небагатьох гостей, яких вони зрештою розмістять.

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