Карантинні канікули: готелі Греції готують план "коронавірусного" сезону
Головні готельні групи в Греції вивчають різні способи роботи цього літа, аби забезпечити безпеку своїх гостей на тлі пандемії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Ekathimerini.
Готельні мережі розглядають можливість відкриття деяких сезонних одиниць з липня. Водночас деякі з тих, що працюють цілий рік, вважають відкриття з 1 червня безглуздим і збитковим через відсутність попиту з-за кордону.
В очікуванні правил експлуатації і заходів державної підтримки більшість готельних груп будують свої власні плани захисту від пандемії.
Серед сценаріїв, які вивчаються, та, як очікують, будуть реалізовані, є план скорочення кількості доступних кімнат як мінімум на 50%, щоб гості могли дотримуватися соціального дистанціювання.
Деякі готельєри розглядають можливість прив’язки готельних номерів до певних ділянок на пляжах та біля басейнів, щоб їх використовували тільки гості визначених номерів.
Вони також планують зробити те саме зі столами в їдальні, обдумуючи також ідею зміщення часу для всіх трьох щоденних прийомів їжі, щоб уникнути скупчення.
На більшості курортів, ймовірно, не буде "шведського столу", а обслуговування в номерах, швидше за все, стане нормою.
Протоколи прибирання також будуть суворими, з новими правилами і залученням більшої кількості персоналу. Кімнати будуть прибиратися і дезінфікувати частіше, ніж зазвичай.
Запропоновані нововведення означають, що готелі будуть стягувати вищу плату з тих небагатьох гостей, яких вони зрештою розмістять.
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