В ЄС розказали, як коронавірус вплинув на допомогу Україні

Коронавірусна криза внесла певні зміни у розвиток двосторонніх відносин між Євросоюзом та Україною, але співпраця триває відповідно поточних потреб.

Про це заявила заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейській правді".

"У двосторонніх відносинах першим наслідком стала зупинка візитів (європейських посадовців до України і українських до ЄС). Але це не зупинило діалог з Україною: ми хоч і не можемо зустрітися, але спілкуємося активно, в тому числі через відеозв’язок. І друга зміна – те, що ми відкоригували, підлаштували під нові потреби програми підтримки України, щоби відповідати тим потребам, які виникли через коронавірусну кризу", - сказала Матернова.

За її словами, з урахуванням поточних обставин деякі програми були змінені, але про повну зупинку не йдеться. Наприклад, планувалося запустити у 2020 році програму підтримки профтехосвіти в Україні, а тепер вирішили перенести її на наступний рік.

"Чинні програми ми намагаємося змінити так, щоби вони були корисними з огляду на епідемію. Це і допомога Сходу України, яка йде на підтримку малого бізнесу, активістів тощо. Це і допомога, яку ЄС надає через співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями. Є також програми підтримки, у тому числі через ВООЗ, спрямовані безпосередньо на подолання наслідків епідемії – як-то закупівля індивідуального захисту для медиків", - сказала Матернова.