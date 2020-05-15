В ЕС рассказали, как коронавирус повлиял на помощь Украине

Коронавирусный кризис внес определенные изменения в развитие двусторонних отношений между Евросоюзом и Украиной, но сотрудничество продолжается в соответствии с текущими потребностями.

Об этом заявила заместитель главы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширению Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

"В двусторонних отношениях первым следствием стала остановка визитов (европейских чиновников в Украину и украинских в ЕС). Но это не остановило диалог с Украиной: мы хоть и не можем встретиться, но общаемся активно, в том числе через видеосвязь. И второе изменение - то, что мы откорректировали, подстроили под новые потребности программы поддержки Украины, чтобы соответствовать тем требованиям, которые возникли из-за коронавирусного кризиса", - сказала Матернова.

По ее словам, с учетом текущих обстоятельств некоторые программы были изменены, но о полной остановке речь не идет. Например, планировалось запустить в 2020 году программу поддержки профтехобразования в Украине, а теперь решили перенести ее на следующий год.

"Действующие программы мы пытаемся изменить так, чтобы они были полезными учитывая эпидемию. Это и помощь Востоку Украины, которая идет на поддержку малого бизнеса, активистов и пр. Это и помощь, которую ЕС предоставляет через сотрудничество с международными финансовыми институтами. Есть также программы поддержки, в том числе через ВОЗ, направленные непосредственно на преодоление последствий эпидемии - такие как закупка индивидуальной защиты для медиков", - сказала Матернова.