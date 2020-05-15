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Сильні зливи спричинили підтоплення у Мілані та околицях

П'ятниця, 15 травня 2020, 12:53

Сильні нічні зливи призвели до підтоплень у Мілані та його передмістях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

Повідомляється, що окремі райони міста з 2 до 4 ранку опинилися буквально під водою – вода залила вулиці і підвали.

У багатьох будинках зникло електропостачання.

За даними місцевої влади, розлив річки Севезо тривав близько п'яти годин. Більш дрібна річка Ламбро залишилася в берегах, але рівень води у ній досяг максимального.

 

Пожежники виїжджали на виклики зі зверненнями про допомогу близько 100 разів.

Через підтоплення зупинено рух поїздів на двох ділянках однієї з ліній місцевого метро, пасажирів перевозять спеціальні автобуси. Також через негоду змінили маршрути кількох трамваїв та автобусів.

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