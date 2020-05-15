Сильні зливи спричинили підтоплення у Мілані та околицях
П'ятниця, 15 травня 2020, 12:53
Сильні нічні зливи призвели до підтоплень у Мілані та його передмістях.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.
Повідомляється, що окремі райони міста з 2 до 4 ранку опинилися буквально під водою – вода залила вулиці і підвали.
У багатьох будинках зникло електропостачання.
За даними місцевої влади, розлив річки Севезо тривав близько п'яти годин. Більш дрібна річка Ламбро залишилася в берегах, але рівень води у ній досяг максимального.
Пожежники виїжджали на виклики зі зверненнями про допомогу близько 100 разів.
Через підтоплення зупинено рух поїздів на двох ділянках однієї з ліній місцевого метро, пасажирів перевозять спеціальні автобуси. Також через негоду змінили маршрути кількох трамваїв та автобусів.
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