Сильные ливни вызвали подтопления в Милане и окрестностях

Сильные ночные дожди привели к подтоплению в Милане и его пригородах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

Сообщается, что отдельные районы города с 2 до 4 утра оказались буквально под водой - вода залила улицы и подвалы.

Во многих домах исчезло электроснабжение.

По данным местных властей, разлив реки Севезо длился около пяти часов. Более мелкая река Ламбро осталась в берегах, но уровень воды в ней достиг максимального.

Пожарные выезжали на вызовы с обращениями о помощи около 100 раз.

Из-за подтопления остановлено движение поездов на двух участках одной из линий местного метро, ​​пассажиров перевозят специальные автобусы. Также из-за непогоды изменили маршруты нескольких трамваев и автобусов.