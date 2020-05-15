Сильные ливни вызвали подтопления в Милане и окрестностях
Пятница, 15 мая 2020, 12:53
Сильные ночные дожди привели к подтоплению в Милане и его пригородах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.
Сообщается, что отдельные районы города с 2 до 4 утра оказались буквально под водой - вода залила улицы и подвалы.
Во многих домах исчезло электроснабжение.
По данным местных властей, разлив реки Севезо длился около пяти часов. Более мелкая река Ламбро осталась в берегах, но уровень воды в ней достиг максимального.
Пожарные выезжали на вызовы с обращениями о помощи около 100 раз.
Из-за подтопления остановлено движение поездов на двух участках одной из линий местного метро, пассажиров перевозят специальные автобусы. Также из-за непогоды изменили маршруты нескольких трамваев и автобусов.
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