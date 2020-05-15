Європарламент схвалив 1,2 млрд євро позики Україні для подолання наслідків пандемії

Європейський парламент 15 травня проголосував за виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання економічних та соціальних наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Голосування відбулося у п’ятницю вдень, але його результат оголосили ввечері у зв’язку з дистанційною процедурою голосування і необхідністю підрахувати голоси.

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За рішення, яке ухвалили за прискореною процедурою, проголосували 547 євродепутатів, 93 виступили проти, 47 утрималися. Рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС погодила пропозицію Єврокомісії про надання 3 млрд євро макрофінансової допомоги 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у подоланні наслідків пандемії коронавірусу. З цієї суми 1,2 млрд передбачені для України.

Фінансова допомога надаватиметься у формі позик на вигідних умовах.

Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та будуть надаватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років.

Умови будуть прописані у меморандумах про взаєморозуміння між країнами-партнерами та Єврокомісією.