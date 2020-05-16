На кордоні України і Польщі відновив роботу пішохідний пункт пропуску "Шегині"

З початку доби суботи, 16 травня, на українсько-польському кордоні у Львівській області відновив роботу пункт пропуску "Шегині".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

" Розпорядженням Уряду від 13 травня 2020 р. № 542-р з опівночі 16 травня 2020 року відновлено роботу пункту пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці, де обладнаний піший перехід. Зазначимо, що наразі здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено", - йдеться в повідомленні.

До введення карантинних обмежень державний кордон у цьому пункті пропуску за добу пішки перетинало близько 2 тисяч осіб.

За даними прикордонників, станом на 08:00 16 травня через кордон пропустили майже 400 осіб. Всім громадянам, які прибули на вхід в Україну в обов’язковому порядку провели температурний скринінг. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

"Нагадуємо, що на вхід в Україну діють обмеження відносно іноземців та осіб без громадянства (окрім визначених категорій). Обмежень для громадян щодо виходу з території України немає. Однак варто врахувати, що суміжною Стороною введені додаткові заходи на вхід до Республіки Польща, зокрема проходження двотижневого карантину", - зазначили прикордонники.

Минулого тижня на порталі українського Кабміну з’явилося повідомлення про те, що уряд 6 травня прийняв рішення, яким відновлюється робота пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення "Рава-Руська" та, для морського сполучення "Скадовський морський торговельний порт", які були тимчасово закриті у зв’язку з пандемією.

Після цього у Польщі заявили, що прикордонний пункт пропуску "Рава-Руська - Гребенне" залишається надалі закритим, оскільки польська сторона не отримувала від України запиту щодо його відкриття. У Мінінфраструктури пояснили, що надішлють такий запит одразу після публікації урядового рішення.