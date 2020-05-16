Греція до 31 травня продовжила заборону на в'їзд громадян країн, які не є членами ЄС

Влада Греції оголосила про продовження заборони на пасажирські рейси в Італію, Велику Британію, Іспанію і Нідерланди, а також на рейси з цих країн, до 31 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас сказав, що в країні також продовжується тимчасова заборона на польоти до Туреччини, Албанії та Північної Македонії до 14 червня.

Хардаліас також сказав, що тимчасова заборона на в'їзд громадянам країн, що не входять в ЄС, продовжена до 31 травня.

Міжнародні рейси до 31 травня можуть приземлятися тільки в міжнародному аеропорту Афін.

Внутрішні рейси в Греції поступово почнуть відновлюватися з 18 травня в зв'язку зі скасуванням заборони на поїздки по країні.

Нагадаємо, авіакомпанія Aegean Airlines збирається частково відновити міжнародні рейси з кінця травня.

Як повідомлялося раніше, Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня і підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії.

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