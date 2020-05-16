Греція до 31 травня продовжила заборону на в'їзд громадян країн, які не є членами ЄС
Влада Греції оголосила про продовження заборони на пасажирські рейси в Італію, Велику Британію, Іспанію і Нідерланди, а також на рейси з цих країн, до 31 травня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Заступник міністра цивільного захисту Нікос Хардаліас сказав, що в країні також продовжується тимчасова заборона на польоти до Туреччини, Албанії та Північної Македонії до 14 червня.
Хардаліас також сказав, що тимчасова заборона на в'їзд громадянам країн, що не входять в ЄС, продовжена до 31 травня.
Міжнародні рейси до 31 травня можуть приземлятися тільки в міжнародному аеропорту Афін.
Внутрішні рейси в Греції поступово почнуть відновлюватися з 18 травня в зв'язку зі скасуванням заборони на поїздки по країні.
Нагадаємо, авіакомпанія Aegean Airlines збирається частково відновити міжнародні рейси з кінця травня.
Як повідомлялося раніше, Греція планує офіційно розпочати туристичний сезон з 1 липня і підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії.
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