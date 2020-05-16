Греция до 31 мая продлила запрет на въезд граждан стран, не входящих в ЕС

Власти Греции объявили о продлении запрета на пассажирские рейсы в Италию, Великобританию, Испанию и Нидерланды и обратно до 31 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Заместитель министра гражданской защиты Никос Хардалиас сказал, что в стране также продлевается временный запрет на полеты в Турцию, Албанию и Северную Македонию и обратно до 14 июня.

Хардалиас также сказал, что временный запрет на въезд гражданам, не входящим в ЕС, продлен до 31 мая.

Международные рейсы до 31 мая могут приземляться только в международном аэропорту Афин.

Внутренние рейсы в Греции постепенно начнут возобновляться с 18 мая в связи с отменой запрета на поездки по стране.

Напомним, авиакомпания Aegean Airlines собирается частично возобновить международные рейсы с конца мая.

Как сообщалось ранее, Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля и подготовила детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.

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