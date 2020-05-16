Коронавірус в Італії: число померлих знижується, нових випадків дещо побільшало

В Італії знизився добовий показник смертності серед інфікованих на коронавірус, але кількість нових випадків інфікування дещо зросла.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За останню добу від коронавірусу померли 153 людини, тоді як вчора повідомлялося про 242 летальних випадки. Загальна кількість померлих з початку епідемії зросла до 31 763.

Зафіксовано 875 нових випадків інфікування, напередодні було 789.

2605 інфікованих одужали за останні 24 години, напередодні повідомлялося про майже 5 тисяч людей, які одужали і це був один з найвищих показників за час пандемії.

Загалом від початку пандемії в Італії від коронавірусу вилікувались понад 122 810 тисяч людей, а вірусом Sars-CoV-2 заразилися щонайменше 224 760 людей.

На сьогодні 10 400 осіб залишаються у лікарнях із симптомами коронавірусу, із них 775 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, уряд Італії схвалив указ, який дозволить подорожувати в і з-за кордону з 3 червня. В'їзд до Італії буде дозволений з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони.

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