У Білорусі вже майже 30 тисяч випадків коронавірусу, за добу заразились близько тисячі

У Білорусі станом на 17 травня коронавірусом заразилися 29 650 осіб, з них 969 заразилися протягом останньої доби.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TUT.by, про це оголосило Міністерство охорони здоров'я країни.

З 6 травня в Білорусі щоденний приріст хворих становить понад 900 осіб.

Всього проведено 350 515 тестів.

За весь період поширення інфекції на території країни померли 165 пацієнтів з виявленою коронавірусною інфекцією (+5 за останню добу).

Одужали і виписані 9 932 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

Заступник міністра охорони здоров'я Олена Богдан раніше розповіла, що Білорусь виходить на плато. Пік, судячи зі статистики, ще не пройдено. Раніше міністр охорони здоров'я Володимир Каранік повідомив, що захворюваність COVID-19 знижується в деяких районах Мінської і Вітебської областей. У більшості пацієнтів в Білорусі інфекція протікає в легкій формі, але у 15-20% є ускладнення у вигляді пневмонії.