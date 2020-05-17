В Беларуси уже почти 30 тысяч случаев коронавируса, за сутки заразились около тысячи

В Беларуси по состоянию на 17 мая коронавирусом заразились 29 650 человек, из них 969 заразились в течение последних суток.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by об этом объявило Министерство здравоохранения страны.

С 6 мая в Беларуси ежедневный прирост больных составляет более 900 человек.

Всего проведено 350 515 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 165 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (+5 за последние сутки).

Выздоровели и выписаны 9 932 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения Елена Богдан ранее рассказала, что Беларусь выходит на плато. Пик, судя по статистике, еще не пройден. Ранее министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что заболеваемость COVID-19 снижается в некоторых районах Минской и Витебской областей. У большинства пациентов в Беларуси инфекция протекает в легкой форме, но в 15-20% осложнения в виде пневмонии.