Уряд Британії оголосив новий тарифний режим після Brexit 

Уряд Великої Британії у вівторок оголосив новий тарифний режим після Brexit, який замінить зовнішній тариф Європейського Союзу з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на офіційне повідомлення британського уряду.

Британський уряд заявив, що новий режим під назвою "Глобальний тариф Великої Британії" (UKGT) буде простішим і нижчий, ніж Єдиний зовнішній тариф ЄС (EU CET). Він буде у фунтах стерлінгів, а не в євро.

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"Він усуне бюрократію та інші непотрібні бар'єри в торгівлі, зменшить тиск на ціни, розширить вибір для споживачів та підтримає британську промисловість у конкуренції на світовій арені", - йдеться у заяві уряду.

Відповідно до нового режиму тарифи знімаються з широкого спектра товарів. 60% товарів надходитиме у Британію безтарифно на умовах СОТ або через існуючий преференційний доступ з січня 2021 року. "Успішні переговори про ЗВТ збільшать цей показник", - заявив уряд.

Водночас Британія збереже тарифи на ряд продуктів, щоб підтримати такі галузі своєї економіки, як сільське господарство, автомобілебудування і рибальство.

"Це допоможе підтримати бізнес в кожному регіоні і допоможе кожному народу Великої Британії процвітати. Деякі тарифи також збережуться для підтримки імпорту з найбідніших країн світу", - підкреслив британський уряд.

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