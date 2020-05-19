Правительство Британии объявило о новом тарифном режиме после Brexit

Правительство Великобритании во вторник объявило о новом тарифном режиме после Brexit, который заменит внешний тариф Европейского Союза с 1 января 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на официальное сообщение британского правительства.

Британское правительство заявило, что новый режим под названием "Глобальный тариф Великобритании" (UKGT) будет проще и ниже, чем Единый внешний тариф ЕС (EU CET). Он будет в фунтах стерлингов, а не в евро.

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"Он устранит бюрократию и другие ненужные барьеры в торговле, уменьшит давление на цены, расширит выбор для потребителей и поддержит британскую промышленность в конкуренции на мировой арене", - говорится в заявлении правительства.

Согласно новому режиму тарифы снимаются с широкого спектра товаров. 60% товаров будут поступать в Британию бестарифно на условиях ВТО или через существующий преференциальный доступ с января 2021 года. "Успешные переговоры о ЗСТ увеличат этот показатель", - заявило правительство.

В то же время Великобритания сохранит тарифы на ряд продуктов, чтобы поддержать такие отрасли своей экономики, как сельское хозяйство, автомобилестроение и рыболовство.

"Это поможет поддержать бизнес в каждом регионе и поможет каждому народу Великобритании процветать. Некоторые тарифы также сохранятся для поддержки импорта из беднейших стран мира", - подчеркнуло британское правительство.

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