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МЗС почав вести переговори щодо відкриття авіарейсів за кордон

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МЗС почав вести переговори щодо відкриття авіарейсів за кордон

Вівторок, 19 травня 2020, 15:19

В уряді за пропозицією МЗС розпочали роботу над відкриттям авіасполучення з України до інших держав.

Про це "Європейській правді" розповіло джерело в дипломатичній службі.

За словами співрозмовника, Україна не чекатиме на запити інших держав, а сама починає переговори з приводу поновлення регулярного авіасполучення, зупиненого через пандемію коронавірусу.

"Ми маємо ініціативно відкривати авіарух, в тому числі з країнами ЄС із урахуванням рішень іншої країни щодо зняття обмежень", - пояснив співрозмовник, пояснивши, що є сенс поновлювати авіарейси тоді, коли громадяни "можуть в’їхати до відповідної держави і матимуть можливість повернутися до України регулярними авіарейсами"

За словами джерела, дане рішення погоджене із керівництвом уряду, а посольства України у державах-членах ЄС отримали вказівку щодо переговорів з цього приводу.

"Ми будемо також бати до уваги епідемічну ситуацію (у відповідних державах)", - наголосило джерело.

Виходячи з цих пояснень, варто розраховувати, що авіасполучення буде поновлюватися із тими країнами ЄС, у яких також буде відновлене регулярне авіасполучення (що ближчим часом має статися у всіх країнах), а також із тим які дозволятимуть в’їзд громадян України та не є осередком пандемії.

Як відомо, до 15 червня діє заборона на в’їзд до держав Шенгену для громадян України та інших держав, що не є членами ЄС, окрім низки винятків для тих, хто проживає, працює у відповідних державах тощо.  Наразі невідомо, чи буде ця заборона поновлена.

Співрозмовник ЄП не став прогнозувати дату відкриття авіасполучення по різних напрямках.

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