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Болгарія надасть засоби захисту для українських медиків

Вівторок, 19 травня 2020, 19:03

Уряд Болгарії схвалив рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту для українських медиків.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, про це стало відомо під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ Болгарії Екатериною Захарієвою.

Під час розмови міністри обговорили заходи, яких вживають уряди обох країн з метою протидії поширенню коронавірусу.

"Міністр закордонних справ України подякував болгарській колезі за ухвалене урядом Болгарії рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту для українських медиків" - повідомили у пресслужбі.

Основну увагу співрозмовники приділили актуальним питанням розвитку   українсько-болгарських відносин у політичній, економічній та консульській сферах, а також проблематиці захисту національних меншин.

Міністри також обмінялися запрошеннями здійснити двосторонні візити.

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Коронавірус Болгарія
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