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У Греції очікують падіння економіки у 2020 році на понад 10%

Середа, 20 травня 2020, 14:08

У міністерстві фінансів Греції очікують падіння економіки країни у 2020 році на 10-13%.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Економіка Греції у 2020 році може скоротитися на 10-13% внаслідок кризи, зумовленої пандемією коронавірусу. Про це заявив міністр фінансів Греції Крістос Стайкурас в інтерв’ю місцевим ЗМІ.

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Цей прогноз значно гірший, ніж попередні оцінки уряду – від 4,7 до 7,9%, і дещо гірший, ніж оприлюднений на початку травня прогноз Єврокомісії.

За прогнозом Єврокомісії, Греція може стати найбільш постраждалою від кризи країною, з падінням економіки у 2020 році на 9,7%. Після цього очікується зростання на 7,9% у 2021 році.

Окрім Греції, на понад 9% може впасти також ВВП Італії та Іспанії (9,5% і 9,4% відповідно), і зрости у 2021 на 6,5% та 7% відповідно.

Для єврозони загалом прогнозують падіння на рекордних 7,75% та зростання у 2021 році на 6,25%.

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Економічна криза Греція
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