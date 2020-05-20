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В Греции ожидают падения экономики в 2020 году более чем на 10%

Среда, 20 мая 2020, 14:08

В министерстве финансов Греции ожидают падения экономики страны в 2020 году на 10-13%.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Экономика Греции в 2020 году может сократиться на 10-13% вследствие кризиса, обусловленного пандемией коронавируса. Об этом заявил министр финансов Греции Кристос Стайкурас в интервью местным СМИ.

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Этот прогноз значительно хуже, чем предыдущие оценки правительства - от 4,7 до 7,9%, и несколько хуже, чем обнародованный в начале мая прогноз Еврокомиссии.

По прогнозу Еврокомиссии, Греция может стать наиболее пострадавшей от кризиса страной, с падением экономики в 2020 году на 9,7%. После этого ожидается рост на 7,9% в 2021 году.

Кроме Греции, на более чем 9% может упасть также ВВП Италии и Испании (9,5% и 9,4% соответственно), и вырасти в 2021 на 6,5% и 7% соответственно.

Для еврозоны в целом прогнозируют падение на рекордные 7,75% и рост в 2021 году на 6,25%.

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