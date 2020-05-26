Велика Британія у червні відкриє магазини та ринки 

Велика Британія у червні знову відкриє магазини, універмаги і торговельні центри, зачинені через пандемію коронавірусу.

Про це у понеділок оголосив британський прем’єр Борис Джонсон, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

За його словами, з 1 червня всі ринки просто неба і автосалони можуть знову працювати, як тільки вони зможуть відповідати правилам безпеки COVID-19.

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Магазини, які торгують одягом, взуттям, іграшками, меблями, книгами та електронікою і криті ринки, як очікується, зможуть відкрити свої двері з 15 червня.

Вони зможуть зробити це тільки після того, як завершать оцінку ризиків і впевняться, що управляють ними, а також після відповідних консультацій з представниками профспілок та працівниками.

Джонсон прагне відновити економіку, практично зупинену через карантин, але також побоюється другої хвилі епідемії, якщо заходи будуть ослаблені занадто швидко.

"На шляху до відновлення нашої країни робляться обережні, але усвідомлені кроки", - заявив Борис Джонсон.

Британія на першому місці у Європі за кількістю померлих у зв’язку з коронавірусом. Від початку епідемії в країні померлі майже 37 тисяч людей, понад 260 тисяч інфікувалися.

Нагадаємо, Британія вирішила з 8 червня зобов’язати усіх, хто в’їжджає на територію країни, 2 тижні лишатися на карантині.