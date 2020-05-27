Польща скасовує "масковий режим" на вулиці, відкриє театри і кінотеатри

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у середу оголосив про перехід до четвертої стадії зняття коронавірусних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

З цієї п’ятниці, 30 травня, носіння масок не буде обов'язковим на відкритому просторі. Водночас людям доведеться закривати обличчя у закритих приміщеннях, де неможливо забезпечити дотримання дистанції.

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Якщо дві людини гуляють близько один до одного на відкритому повітрі, рекомендується носити маски для обличчя.

З 30 травня також скасовуються обмеження на кількість людей в магазинах, ресторанах і церквах, але там діятиме правило відстані у два метри.

Дозволяється організовувати концерти просто неба до 150 осіб - вони повинні прикривати рот і ніс і триматися на відстані двох метрів. Також дозволені масові зібрання, але теж до 150 осіб і з дотриманням дистанції.

Для обслуговування клієнтів всередині відкриваються ресторани і бари в готелях.

Ціла низка серйозних послаблень запланована із суботи 6 червня.

В готелях можуть почати роботу басейни, спортивні зали та фітнес-клуби.

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Кінотеатри, театри, опери, балети і цирки можуть працювати з 6 червня, але рішення про їх відкриття залишається за власниками. При цьому кількість глядачів обмежена до 50%, вони повинні носити маски.

З 6 червня відкриються спортивні зали, фітнес-клуби, басейни, ігрові кімнати та парки розваг, сауни, масажні і тату-салони.

Можна буде організовувати ярмарки, виставки та конгреси.Також будуть дозволені весілля до 150 гостей. Гості не повинні будуть носити маски для обличчя

Дискотеки та клуби як і раніше залишатимуться закритими.

"Ми впоралися з пандемією набагато більш ефективно, ніж решта світу", - заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, оголошуючи нову хвилю послаблень.

Нагадаємо, раніше Польща пішла на послаблення карантинних вимог для сезонних робітників з України.