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Польща скасовує "масковий режим" на вулиці, відкриє театри і кінотеатри

Середа, 27 травня 2020, 13:39

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у середу оголосив про перехід до четвертої стадії зняття коронавірусних обмежень. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

З цієї п’ятниці, 30 травня, носіння масок не буде обов'язковим на відкритому просторі. Водночас людям доведеться закривати обличчя у закритих приміщеннях, де неможливо забезпечити дотримання дистанції. 

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Якщо дві людини гуляють близько один до одного на відкритому повітрі, рекомендується носити маски для обличчя.

З 30 травня також скасовуються обмеження на кількість людей в магазинах, ресторанах і церквах, але там діятиме правило відстані у два метри. 

Дозволяється організовувати концерти просто неба до 150 осіб - вони повинні прикривати рот і ніс і триматися на відстані двох метрів. Також дозволені масові зібрання, але теж до 150 осіб і з дотриманням дистанції. 

Для обслуговування клієнтів всередині відкриваються ресторани і бари в готелях. 

Ціла низка серйозних послаблень запланована із суботи 6 червня. 

В готелях можуть почати роботу басейни, спортивні зали та фітнес-клуби.

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Кінотеатри, театри, опери, балети і цирки можуть працювати з 6 червня, але рішення про їх відкриття залишається за власниками. При цьому кількість глядачів обмежена до 50%, вони повинні носити маски. 

З 6 червня відкриються спортивні зали, фітнес-клуби, басейни, ігрові кімнати та парки розваг, сауни, масажні і тату-салони. 

Можна буде організовувати ярмарки, виставки та конгреси.Також будуть дозволені весілля до 150 гостей. Гості не повинні будуть носити маски для обличчя

Дискотеки та клуби як і раніше залишатимуться закритими. 

"Ми впоралися з пандемією набагато більш ефективно, ніж решта світу", - заявив прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, оголошуючи нову хвилю послаблень. 

Нагадаємо, раніше Польща пішла на послаблення карантинних вимог для сезонних робітників з України.

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