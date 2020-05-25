Прем'єра Польщі розкритикували за порушення карантину через фото з ресторану

Прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецький розкритикували за недотримання коронавірусних правил гігієни під час відвідування ресторану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

Моравецький в п'ятницю відвідав міста Глівіце, де він, зокрема, розмовляв з власниками одного з ресторанів, які скористалися програмою державної підтримки компаній, що постраждали від пандемії.

Пізніше він опублікував в Twitter фото з ресторану, через яке і виникла хвиля критики. На фото Моравецький сидить за одним столом з трьома іншими людьми. Двоє з них сидять навпроти прем'єр-міністра, один поруч з ним. Всі вони були без масок і не дотримувалися рекомендацій щодо соціального дистанціювання.

Моравецького в суботу запитали журналісти, чи дотримується він санітарного режиму, перебуваючи в приміщеннях, і він заявив, що "певні відстані рекомендуються, але вони не є обов'язковими".

Згідно з правилами в Польщі за одним столом в ресторанах можуть сидіти тільки члени сім'ї або члени домогосподарства.

В офісі прем'єра в понеділок заявили, що "існують два типи правил" щодо обмежень, введених у зв'язку з епідемією.

"Прем'єр-міністр не був винен в ситуації, що сталася, тут немає спроб виправдати себе. Я просто хотів вибачитися від імені бек-офісу прем'єр-міністра за цю ситуацію", - сказав речник уряду Петр Мюллер.

Нагадаємо, президент Австрії Александр ван дер Беллен вибачився за те, що порушив карантинні правила, засидівшись у ресторані.