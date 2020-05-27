ЄС остаточно затвердив спрощення візового режиму з Білоруссю

Рада ЄС ухвалила два рішення щодо укладення угоди про спрощення оформлення віз та угоди про реадмісію з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Ради.

Угода про спрощення оформлення віз полегшить та здешевить отримання візи громадянам Білорусі, які подорожують до Шенгенської зони, та громадянам ЄС, які їдуть до Білорусі.

Угода спрощує пакет документів, яку необхідно представити певним категоріям громадян, а також видачу багаторазових віз для деяких категорій часто подорожуючих. Вона також знижує загальну плату за обробку візових заявок до 35 євро.

Ця угода поширюється на короткострокові поїздки, визначені як перебування не більше 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

"Візова статистика є свідченням зростаючого значення відносин між ЄС та Білоруссю. У 2019 році кількість заявок на отримання шенгенської візи в Білорусь сягнула майже 650 000. Укладення угоди про спрощення оформлення віз є важливим кроком у відносинах між нашими людьми та сприятиме зміцненню наших економічних, культурних та наукових зв'язків", - заявив міністр внутрішніх справ головуючої в ЄС Хорватії Давор Божинович.

Угода про реадмісію встановлює чіткі зобов'язання та процедури для країн-членів ЄС та Білорусі щодо реадмісії громадян, які незаконно проживають на території іншої сторони без дозволу.

Угода охоплює як реадмісію власних громадян, так і громадян третіх країн та осіб без громадянства, за умови, що вони мають чіткий зв’язок із запитуваною країною (наприклад, віза або дозвіл на проживання). Угода забезпечується повним дотриманням прав людини та інших зобов'язань за міжнародними документами.

Очікується, що нові угоди наберуть чинності 1 липня 2020 року.