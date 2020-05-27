ЕС окончательно утвердил упрощение визового режима с Беларусью

Совет ЕС принял два решения о заключении соглашения об упрощении оформления виз и соглашения о реадмиссии с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте Совета.

Соглашение об упрощении оформления виз облегчит и удешевит получение визы гражданам Беларуси, которые путешествуют в Шенгенскую зону, и гражданам ЕС, которые едут в Беларусь.

Соглашение упрощает пакет документов, который необходимо представить определенным категориям граждан, а также выдачу многократных виз для некоторых категорий часто путешествующих. Оно также снижает плату за обработку визовых заявок до 35 евро.

Это соглашение распространяется на краткосрочные поездки, определенные как пребывание не более 90 дней в течение любых 180 дней.

"Визовая статистика свидетельствует о возрастающем значении отношений между ЕС и Беларусью. В 2019 году количество заявок на получение шенгенской визы в Беларусь достигло почти 650 тысяч. Заключение соглашения об упрощении оформления виз является важным шагом в отношениях между нашими людьми и будет способствовать укреплению наших экономических, культурных и научных связей", - заявил министр внутренних дел председательствующей в ЕС Хорватии Давор Божинович.

Соглашение о реадмиссии устанавливает четкие обязательства и процедуры для стран-членов ЕС и Беларуси о реадмиссии граждан, незаконно проживающих на территории другой стороны без разрешения.

Соглашение охватывает как реадмиссию собственных граждан, так и граждан третьих стран и лиц без гражданства, при условии, что они имеют четкую связь с запрашиваемым государством (например, виза или вид на жительство). Соглашение обеспечивается соблюдением прав человека и других обязательств по международным документам.

Ожидается, что новые соглашения вступят в силу 1 июля 2020 года.