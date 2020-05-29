Сейм Польщі відхилив вотум недовіри віцепрем'єру через організацію виборів

Сейм Польщі відхилив вотум недовіри віцепрем'єру і міністру державних активів Яцеку Сасіну через звинувачення у незаконній організації президентських виборів 10 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

За винесення вотуму недовіри проголосували 223 депутати при необхідній кількості в 231 голос. Проти голосували 234 депутати.

З ініціативою вотуму недовіри віцепрем’єру виступили депутати опозиції. Ініціатива пов’язана з підготовкою президентських виборів 10 травня, які планувалося провести поштою. Вибори зрештою не відбулися, однак були серед іншого надруковані виборчі пакети. За організацію виборів відповідав міністр державних активів.

Опозиція заявляла, що дії Сасіна були незаконними, зокрема, щодо друку виборчої документації, на що було витрачено десятки мільйонів злотих.

У партії влади називають звинувачення опозиції смішними і такими, що спираються на повідомлення ЗМІ.

Сам Сасін заявив, що всі дії, пов’язані з організацією виборів 10 травня, мали конституційне підґрунтя.