Сейм Польши отклонил вотум недоверия вице-премьеру за организацию выборов

Сейм Польши отклонил вотум недоверия вице-премьеру и министру государственных активов Яцеку Сасину за обвинения в незаконной организации президентских выборов 10 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

За вынесение вотума недоверия проголосовали 223 депутата при необходимом количестве в 231 голос. Против голосовали 234 депутата.

С инициативой вотума недоверия вице-премьеру выступили депутаты оппозиции. Инициатива связана с подготовкой президентских выборов 10 мая, которые планировалось провести по почте. Выборы в итоге не состоялись, однако были среди прочего напечатаны избирательные пакеты. За организацию выборов отвечал министр государственных активов.

Оппозиция заявляла, что действия Сасина были незаконными, в частности, по печати избирательной документации, на что было потрачено десятки миллионов злотых.

В партии власти называют обвинения оппозиции смешными и опирающимися на сообщения СМИ.

Сам Сасин заявил, что все действия, связанные с организацией выборов 10 мая, имели конституционное основание.