НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени - Spiegel

Північноатлантичний альянс побоюється другої хвилі коронавірусу цієї осені і розробляє план дій на цей випадок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel.

За даними німецького видання, посли країн НАТО минулого тижня провели закриту зустріч з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, на якій було вирішено негайно розпочати підготовку плану дій.

Альянс хоче бути краще підготовленим до нового спалаху вірусу і мати можливість надавати більш ефективну підтримку постраждалим партнерам по НАТО.

План операції повинен бути розроблений під егідою генерала США Тодда Волтерса. Дипломати НАТО кажуть, що розроблений план можуть прийняти на зустрічі міністрів оборони в червні.

Видання зазначає, що на секретній нараді Столтенберг заявив, що більш скоординована відповідь на другу хвилю коронавірусу стане лакмусовим папірцем для довіри і згуртованості в альянсі.

За наявними відомостями, генсек також запропонував загальні закупівлі засобів індивідуального захисту і ліків через агентство підтримки і закупівель НАТО.

Посли також погодилися розробити більш довгостроковий "План дій у відповідь на пандемію".