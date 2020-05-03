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НАТО готується до другої хвилі коронавірусу восени - Spiegel

Неділя, 3 травня 2020, 13:39

Північноатлантичний альянс побоюється другої хвилі коронавірусу цієї осені і розробляє план дій на цей випадок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel.

За даними німецького видання, посли країн НАТО минулого тижня провели закриту зустріч з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, на якій було вирішено негайно розпочати підготовку плану дій.

Альянс хоче бути краще підготовленим до нового спалаху вірусу і мати можливість надавати більш ефективну підтримку постраждалим партнерам по НАТО.

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План операції повинен бути розроблений під егідою генерала США Тодда Волтерса. Дипломати НАТО кажуть, що розроблений план можуть прийняти на зустрічі міністрів оборони в червні.

Видання зазначає, що на секретній нараді Столтенберг заявив, що більш скоординована відповідь на другу хвилю коронавірусу стане лакмусовим папірцем для довіри і згуртованості в альянсі.

За наявними відомостями, генсек також запропонував загальні закупівлі засобів індивідуального захисту і ліків через агентство підтримки і закупівель НАТО.

Посли також погодилися розробити більш довгостроковий "План дій у відповідь на пандемію".

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