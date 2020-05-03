НАТО готовится ко второй волне коронавируса осенью - Spiegel

Североатлантический альянс опасается второй волны коронавируса этой осенью и разрабатывает план действий на этот случай.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Spiegel.

По данным немецкого издания, послы стран НАТО на прошлой неделе провели закрытую встречу с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, на которой было решено немедленно начать подготовку плана действий.

Альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса, и иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим партнерам по НАТО.

План операции должен быть разработан под эгидой генерала НАТО генерала США Тодда Уолтерса. Дипломаты НАТО говорят, что разработанный план могут принять на встрече министров обороны в июне.

Издание отмечает, что на секретном совещании Столтенберг заявил, что более скоординированный ответ на вторую волну коронавируса станет лакмусовой бумажкой для доверия и сплоченности в альянсе.

По имеющимся сведениям, генеральный секретарь также предложил общие закупки средств индивидуальной защиты и лекарств через собственное агентство поддержки и закупок НАТО.

Послы также согласились разработать более долгосрочный "План действий в ответ на пандемию".