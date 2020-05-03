Лукашенко вирішив не скасовувати парад на 9 травня в Білорусі попри коронавірус

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не скасовуватиме військовий парад 9 травня на честь 75-річчя Перемоги через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Белта.

"Повинен сказати, що ми не можемо скасувати парад. Просто не можемо. Я довго над цим думав. Звичайно, це емоційна, глибоко ідеологічна річ...І подумайте, що скажуть люди. Може, не відразу, через день, через два після цього, - скажуть, що злякалися", - сказав Лукашенко.

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При цьому Лукашенко попередив організаторів, що якщо буде прийнято цю пропозицію, то "нікого тягти на цей захід не треба".

"Не хочуть люди, бояться, бережуть здоров'я - ми це зрозуміємо. Досить сьогодні бажаючих - тисячі і тисячі людей хочуть, щоб цей захід пройшов", - заявив він.

За словами Лукашенка, в Білорусі вдається стримувати захворюваність в цілому. "На сьогодні вдається стримувати захворюваність в цілому. Що стосується інфекційних захворювань, то ми йдемо чітко в тому прогнозі, який був два місяці тому повідомлений мені", - сказав він.

Станом на 3 травня в Білорусі зареєстровано 16 705 осіб з позитивним тестом на COVID-19, що становить 8,1% від кількості проведених тестів. Всього виконано 204 239 тестів.

Одужали і виписані 3196 пацієнтів. За весь період поширення інфекції на території країни померли 99 пацієнтів.