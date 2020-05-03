Лукашенко решил не отменять парад на 9 мая в Беларуси, несмотря на коронавирус

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет отменять военный парад 9 мая в честь 75-летия Победы из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Белта.

"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь…И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, - скажут, что испугались", - сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо".

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье - мы это поймем. Достаточно сегодня желающих - тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", - заявил он.

По словам Лукашенко, в Беларуси удается сдерживать заболеваемость в целом. "На сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом. Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был два месяца назад доложен мне", - сказал он.

По состоянию на 3 мая в Беларуси зарегистрированы 16 705 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,1% от количества проведенных тестов. Всего выполнено 204 239 тестов.

Выздоровели и выписаны 3196 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 пациентов.