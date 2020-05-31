Поблизу Рима розбився невеликий літак, двоє загиблих

Поблизу Рима в муніципалітеті Неттуно в неділю вранці розбився надлегкий літак.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Приватний літак незадовго до аварії вилетів зі школи пілотів Crazy Fly на аеродромі Ле-Грюньоль, щоб пролетіти над сільською місцевістю. На борту перебували двоє молодих чоловіків.

Перш ніж впасти на землю, принаймні за деякими свідченнями , літак загорівся, можливо, через неполадки з двигуном. Розслідування аварії вже почалося, як з боку карабінерів, так і з боку інспекторів з Національного агентства з безпеки польотів.

Обвуглені тіла загиблих були знайдені пожежниками, які прибули на місце події разом з солдатами роти "Арма Ді Анціо".

Всього три дні тому двомісний літак, що вилетів з Риму, затонув в Тибрі через аварійну ситуацію. На борту знаходилися 30-річний пілот-інструктор, який був врятований з кабіни літака, а потім госпіталізований, і його 22-річний учень, який загинув. У цій справі прокурор порушив справу про ненавмисне вбивство.